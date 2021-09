Wegen der Abrissarbeiten an der Hochstraße Nord schließt das Rathaus-Center Ende des Jahres. Auch das Stadtmuseum muss ausziehen. Am Samstag, 2. Oktober, öffnet es zum letzten Mal, bevor es dann frühestens Ende 2022 seine neue Heimat in der Rhenushalle bezieht.

Die Sonderausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ können Interessierte am 2. Oktober von 10 bis 19 Uhr noch einmal bei freiem Eintritt besuchen, wie die Stadt mitteilt. Die Kuratorin der Sonderausstellung führt um 15.30 Uhr durch die wechselvolle Geschichte der Ansichtskarten und Souvenirs aus Ludwigshafen. Im Anschluss gibt es bei Kaffee und Kuchen, Sekt und Selters zwei Vorträge von Werner Appel, Experte für Ansichtskarten und neben dem Stadtarchiv Hauptleihgeber der Sonderausstellung. Der erste Vortrag um 16.15 Uhr widmet sich historischen Ansichtskarten rund um die Explosionskatastrophe im Oppauer BASF-Werk am 21. September 1921. Um 17 Uhr geht es um die Geschichte Friesenheims – ebenfalls ausgehend von Postkarten. Abschließend blickt Museumsleiterin Regina Heilmann auf die vergangenen 37 Jahre des Stadtmuseums im Rathaus-Center zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Projektvorhaben.

Vorbereitung auf Auszug

Danach bereitet sich das Stadtmuseum auf seinen Auszug aus dem Rathaus-Center bis zum Jahresende vor. Exponate, Einbauten und die gesamte Sammlung aus dem Depot werden abgebaut, verpackt und für die Zwischenlagerung vorbereitet. Für Lagerzwecke steht die Fläche des ehemaligen Edeka-Marktes auf der Parkinsel zur Verfügung, die seit Anfang 2020 leer steht. Dort soll sowohl das Ausstellungsgut des Stadtmuseums wie auch Archivgut aus dem Untergeschoss des Rathauses vorübergehend untergebracht werden.

Umzug in Rhenushalle

Das Stadtmuseum soll dann gemeinsam mit dem Stadtarchiv in die Rhenushalle am Luitpoldhafen im Stadtteil Süd ziehen. Nach letztem Stand kann der Umzug frühestens Ende 2022 stattfinden, da die Halle noch umgebaut werden muss. Mit unterschiedlichen Angeboten und Projekten an verschiedenen Standorten, in Schulen und mit virtuellen Ausstellungen möchte das Museum auch in der Zwischenzeit in der Stadt präsent bleiben. Zu den Plänen für den Umzug des Museums haken auch die Grünen im Rat nach, die dazu eine Anfrage im Kulturausschuss gestellt haben. Dieser trifft sich am Mittwoch.

Noch Fragen?

Für einen Besuch am 2. Oktober ist eine Anmeldung an stadtmuseum@ludwigshafen.de notwendig. Unter dieser Adresse kann sich auch melden, wer künftig aktuelle Informationen erhalten möchte. Für den 2. Oktober gilt die 2G-Plus-Regel.