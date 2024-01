Verdienter Sieger: Der FC Arminia Ludwigshafen hat seinen Titel als Stadtmeister verteidigt. Gegen den Bezirksligisten Ludwigshafener SC setzte sich der Oberligist mit 3:2 nach Verlängerung im Finale in der Friedrich-Ebert-Halle am Sonntagabend durch. Das Spiel um Platz drei (zu sehen im Bild) bestritten der BSC Oppau und der VfR Friesenheim – die Oppauer hatten dabei das bessere Ende für sich. „Es war ein toller Tag für den Ludwigshafener Fußball. Viele gute Spiele und viele gute Gespräche“, resümierte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck vor der Siegerehrung. Trotz der schlechten Wetterbedingungen hatten zahlreiche Zuschauer den Weg zum Budenzauber auf dem Kunstrasen gefunden. Sie sahen viele tolle und teils kuriose Tore. Der SWR-Redakteur Stefan Kersthold moderierte das Turnier, das am Sonntag bereits um 9 Uhr mit den ersten Gruppenspielen begonnen hatte.