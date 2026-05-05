Über 1000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter am 27. Juni beim 27. Ludwigshafener Stadtlauf. Für die Strecke haben sie in diesem Jahr ein paar Veränderungen eingeplant.

Ein Vogel fliegt, ein Fisch schwimmt und Ludwigshafen? Ludwigshafen läuft! Die Anmeldungen für den 27. Stadtlauf haben bereits begonnen. Am 27. Juni werden am Rheinufer über 1000 Teilnehmer aus allen Generationen auf die Strecke gehen.

Noch rund 40 Tage sind es bis zum Beginn der Fußballweltmeisterschaft. Sechzehn Tage länger dauert es bis zum eigentlichen sportlichen Höhepunkt, veranstalten Verwaltung und der Ludwigshafener Sportverband (LSV) gemeinsam das große Breitensportereignis. „Das Interesse am Laufsport ist ungebrochen. Der Stadtlauf ist ein tolles Angebot für alle Sportinteressierten und eine schöne Möglichkeit, die Menschen zusammenzubringen“, erklärt Sportdezernent Lars Pletscher (CDU). Der LSV-Vorsitzende Winfried Ringwald dankte in erster Linie Organisatorin Manuela Weiland auf städtischer Seite: „Ohne sie wäre der Stadtlauf gar nicht durchführbar.“ Nach einer Durststrecke vor einigen Jahren habe die Veranstaltung wieder an Strahlkraft gewonnen. „Natürlich fehlt uns die Runde durch die Stadt, aber dafür verbindet die neue Strecke Stadt und Natur und kommt gut bei den Läufern an.“

Start an Alter Werfthalle

Start und Ziel aller Läufe ist der Platz an der Alten Werfthalle im Zollhof. Von dort geht es in Richtung Parkinsel. Doch während Schüler und Bambini schon entweder vor oder hinter dem Ostasieninstitut wieder umkehren, laufen Jugendliche und Einsteiger weiter bis zur Wende an der Schneckennudelbrücke. Der Volkslauf über 6,5 Kilometer dreht sogar noch eine Runde über die Parkinsel. Alles gesichert und ausgewiesen von rund 150 Ehrenamtlichen, den „Stadtfest-Engeln“, die gemeinsam dafür Sorge tragen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler allein auf ihren Lauf konzentrieren können. „Das zeigt jedes Jahr, wie stark der organisierte Sport in Ludwigshafen verankert ist und wie sehr er die Menschen verbindet“, freut sich Ringwald.

Aber bei allem Engagement wäre der Stadtlauf mit seinen sehr günstigen Teilnahmegebühren unmöglich ohne die seit Jahrzehnten treuen Sponsoren. „Wir unterstützen diese Veranstaltung gerne, denn wir wissen, wie bedeutend solche Anlässe für das Miteinander sind“, erklärt Ulli Spettmann für das Gesellschaftliche Engagement der BASF, warum Schülerlauf und Volkslauf den Namen des Unternehmens tragen. „Der Stadtlauf ist nicht nur der sportliche Höhepunkt des Rheinuferfestes, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, um gemeinsam Spaß an Bewegung und Sport zu haben.“

Getränke auf der Parkinsel

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sehen eine klare Querverbindung zwischen Sport und Energie. „Deshalb sind wir auch nicht nur als Sponsor aktiv, sondern viele unserer Mitarbeitenden stehen selbst an der Startlinie“, stellt TWL-Sprecherin Christina Horn fest. Das gilt auch für die Stadtverwaltung, für die der zuständige Bereichsleiter Markus Schneider einen besonderen Wettbewerb ankündigte: „Alle Mitarbeitenden sind aufgerufen, als Team an den Start zu gehen.“ Ziel sei es, den Bereich oder die Abteilung mit den meisten Aktiven zu ermitteln.

Aus den vergangenen Jahren habe man einige Anregungen aufgegriffen. So gibt es in diesem Jahr auch eine Getränkestation auf der Parkinsel. Jugendlauf und Einsteigerlauf gehen gemeinsam an den Start. Und: Der Volkslauf werde auf der Strecke an der Rheinpromenade wieder zum Zollhof zurückkehren. „Damit läuft man zwei Mal am Rhein entlang“, erläutert Weiland die größten Neuerungen. Die Läufe starten am Samstag, 27. Juni, zwischen 14 Uhr (Bambinis) und 16.45 Uhr (Volkslauf). Anmeldungen sind bis Montag, 22. Juni, unter www.ludwigshafener-stadtlauf.de möglich. Nachmeldungen am Veranstaltungstag vor Ort gegen eine zusätzliche Nachmeldegebühr von drei Euro.