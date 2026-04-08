Die farbenfrohen Shirts sind ein Markenzeichen des Ludwigshafener Stadtlaufs. Das offizielle Teilnehmer-Shirt erscheint nun erstmals in den Farben Schwarz-Rot-Gold.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 27. Juni, statt, mit Start und Ziel am Platz an der Alten Werfthalle im Zollhof.

Das Teilnehmer-Shirt, das in der Startgebühr enthalten ist, kombiniert laut Mitteilung der Veranstalter, der Stadt Ludwigshafen, Bereich Sport und Bäder, und dem Ludwigshafener Sportverband, modernes Design mit Funktionalität und wird nur in limitierter Auflage für die Läufer verfügbar sein. Sie sind Markenzeichen des Events und werden von vielen Teilnehmern als begehrte Erinnerungsstücke gesammelt. Neben dem Shirt umfasst die Startgebühr weitere Leistungen wie die Zeitnahme, eine Urkunde, Verpflegung und auch eine Massage.

Das Programm des Ludwigshafener Stadtlaufs bietet Wettbewerbe für alle Alters- und Leistungsklassen. Von den TWL-Bambiniläufen über die BASF-Schülerläufe und den GAG-Einsteiger- und Inklusionslauf bis hin zum Sparkasse Vorderpfalz-Jugendlauf und dem 6,5 Kilometer langen BASF-Volkslauf ist für jeden etwas dabei.

Die Veranstaltung verbindet ambitionierte Läufer und Freizeitläufer gleichermaßen und bringt Menschen verschiedener Generationen zusammen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website des Stadtlaufs unter www.ludwigshafener-stadtlauf.de.