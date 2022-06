Eine gemeinsame Plattform in der Arbeit für Kinder und Jugendliche gegenüber Politik und Stadtgesellschaft bilden – das ist das gemeinsame Ziel der elf freien Jugendorganisationen, die sich zum Stadtjugendring zusammengeschlossen haben. Nachdem im Mai ein neuer Vorstand gewählt worden war, ging es im ersten Treffen der Jugendorganisationen nun darum, konkrete Aktivitäten für die kommenden Monate zu definieren.

Angesichts der pandemiebedingten Absagen für viele Feste gebe es in diesem Sommer relativ wenige Freizeitangebote dieser Art für Kinder und junge Menschen, bedauerte die gewählte Vorsitzende Angelika Feusette. So werde das Theaterfest und „LU spielt“ wohl ausfallen. Das noch an diesem Wochenende laufende Pfalzfest statt dem Parkfest sei von der Konzeption her eher eine Kirmes und komme für eine Beteiligung des Stadtjugendrings daher eher nicht in Betracht, waren sich die Vertreter einig.

Sinnvoller sei es, kleinere Veranstaltungen selbst zu organisieren. Etwa einen Spieletag im Ebertpark mit freien Spielangeboten für Kinder, so ein Vorschlag. Schade sei, dass die Veranstaltung „Ludwigshafen spielt“ nicht mehr stattfinde, waren sich alle einig. „Unsere Forderung ist, dass es dieses Format wieder geben muss“, sagte Rüdiger Stein als Vertreter der Gewerkschaftsjugend.

Nachdenken über Jugendstadtplan

Wie Feusette betonte, müsse geschaut werden, an welchen Veranstaltungen sich der Stadtjugendring beteiligen könne und nicht alles selbst organisieren müsse. Eine konkrete Anfrage vom Quartiersbüro gebe es für das Stellen von Pavillons beim Kinderstadtteilfest in West am 8. Juli. „Wir stellen nicht nur die Pavillons, sondern beteiligen uns mit einem Stand“, lautete der Vorschlag, der eine breite Mehrheit fand. Auch eine Bühne sei vorhanden und könne gestellt werden. Nur Helfer zum Abholen und Aufbau müssten kommen.

Auch die Idee eines „Jugendstadtplans“ wurde erörtert. Dieser dürfe nicht verwechselt werden mit einem „Kinderstadtplan“, machte Martin Theodor deutlich, der bereits in Landau einen Kinderstadtplan realisiert hat. Für Jugendliche ab zwölf Jahren sei schon allein das Format eines gedruckten Plans nicht mehr zeitgemäß, war sich die Runde jedoch schnell einig. Auch vom Inhalt her sei das Ganze zweifelhaft. Denn es gebe heute diverse Apps, die Freizeitaktivitäten anzeigten, gaben die Kritiker zu bedenken. Ob es überhaupt Bedarf für einen „Jugendstadtplan“ gibt, soll nun zunächst durch Nachfragen bei Jugendlichen geklärt werden.

Plattform für Jugendarbeit

Der Stadtjugendring als Plattform für Kinder- und Jugendarbeit besteht in Ludwigshafen aktuell aus elf Mitgliedsvereinen, die ein breites Spektrum repräsentieren. Einige der Vereine kommen aus dem religiösen Bereich wie dem CVJM, die katholische oder evangelische Jugend. Dabei ist inzwischen auch die DITIB Jugend, der Bundesjugendverband der Türkisch-Islamischen Union.

Aus dem politisch-gesellschaftlichen Bereich kommen die DGB-Gewerkschaftsjugend oder die linke Jugendorganisation Die Falken. Mitglieder sind überdies die Ludwigshafener Sportjugend (LSJ), die Naturfreundejugend RLP, der Ring der Pfadfinderbünde (RDP) und die Jugend der Rettungsdienste (JDR). Wie die Homepage des Stadtjugendrings hervorhebt, gibt es eine gemeinsame Haltung gegen Rechtsradikalismus und für Partizipation. „Kinder und Jugendliche sollen unbedingt in unserer Gesellschaft mitbestimmen dürfen“, so das Credo.