Am 11.11. startet die Fastnachtskampagne 2024/25. So lange wollte die Stadtgarde nicht warten. In Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) und Jürgen Lesmeister, Präsident der Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine, hat das Corps seine designierte Prinzessin vorgestellt.

Rowena Unfricht ist ein Urgestein der Ludwigshafener Fasnacht. Genau zum 30. Geburtstag ihres Corps wird die studierte Projektmanagerin für Medien, Kommunikation