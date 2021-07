Stadtführungen mit gleich zwei neuen inhaltlichen Ausrichtungen bietet die Tourist-Information ab sofort im regelmäßigen Turnus zwischen Juli und Oktober an.

„Vom Südpol zum Nordpol“ lautet das Motto einer Führung, die einmal quer durch die Innenstadt geht und dabei Interessantes zu Plätzen, Kunstwerken, Bauwerken und Grünanlagen vermitteln will. Mit anschaulichen Eindrücken vor Ort sollen dabei einige wissenswerte Details aus 150 Jahren der Geschichte dieser Stadt am Rhein zu Gehör kommen. Premiere hat diese Führung am Samstag, 17. Juli, 10 Uhr, und wird fortan immer am zweiten Samstag im Monat durchgeführt, berichtet die Marketinggesellschaft Lukom.

Dem Streckenverlauf des Rhein-Walk folgend

„Ludwigshafen und das Wasser“ lautet der Titel der zweiten Führung, die von der Rhein-Galerie am Fluss entlang bis zur Pegeluhr am Südende der Parkinsel und wieder zurück führt. Sie folgt dem Streckenverlauf des Rhein-Walk. Erster Termin dazu ist am Samstag, 31. Juli, 10 Uhr, weitere folgen laut der Lukom jeweils am vierten Samstag im Monat.

Treff und Start ist jeweils vor der Tourist-Info am Berliner Platz 1. Die Gebühr beträgt pro Person acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. Die etwa 90 Minuten dauernden Führungen finden jeweils ab einer Mindesteilnehmerzahl von acht zahlenden Teilnehmern statt. Anmeldungen sind telefonisch (0621/512036) oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich.