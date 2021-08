Die von der Tourist-Information Ludwigshafen monatlich angebotene Führung „Vom Südpol zum Nordpol“ leitet die Teilnehmer am 14. August, 10 Uhr, erneut einmal quer durch die Innenstadt. Informiert wird dabei über vielerlei Interessantes zu Plätzen, Kunstwerken, Bauwerken und Grünanlagen. Mit anschaulichen Eindrücken vor Ort kommen dabei auch wissenswerte Details aus 150 Jahren der Geschichte dieser Stadt am Rhein zu Gehör. Angeboten wird diese Führung aktuell immer am zweiten Samstag im Monat.

Von der Rhein-Galerie bis zur Pegeluhr

„Ludwigshafen und das Wasser“ lautet der Titel einer weiteren Führung, die von der Rhein-Galerie am Fluss entlang bis zur Pegeluhr am Südende der Parkinsel und wieder zurück führt. Diese Führung folgt damit dem Streckenverlauf des Rhein-Walk. Nächster Termin dazu ist am 28. August, 10 Uhr, weitere folgen jeweils am vierten Samstag im Monat. Treff und Start für diese beiden Führungen ist jeweils vor der Tourist-Info am Berliner Platz 1. Dauer: etwa 90 Minuten. Die Gebühr beträgt pro Person acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. Die Führungen finden jeweils ab einer Mindestteilnehmerzahl von acht Zahlenden statt.

In der vom Marketingverein lancierten Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ geht es am Samstag, 21. August, 10 Uhr, durch Ruchheim. Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) widmet sich dort inhaltlich den historischen Plätzen vor Ort. Treffpunkt ist das Schloss in Ruchheim. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kontakt

Voranmeldungen für alle drei aktuell angebotenen Führungen sind aufgrund ihrer begrenzten Teilnehmendenzahl erforderlich und per telefonisch unter 0621/512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich.