Die nächste Stadtführung unter dem Motto „Ludwigshafen und das Wasser“ findet am Samstag, 10 Uhr, statt. Dieser Rundgang geht von der Rhein-Galerie am Fluss entlang bis zur Pegeluhr am Südende der Parkinsel und wieder zurück. Diese Führung folgt damit dem Streckenverlauf des Rhein-Walk. Am 11. September, 10 Uhr, bietet die Tourist-Information Ludwigshafen zudem erneut die Führung „Vom Südpol zum Nordpol“ an, bei der es einmal quer durch die Innenstadt geht. Treff und Start für beide Führungen ist jeweils vor der Tourist-Information am Berliner Platz 1. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos teilnehmen. Anmeldung unter Telefon 0621/512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.