Zu seiner zweiten öffentlichen Stadtführung 2026 lädt Helmut van der Buchholz für Mittwoch, 17. Juni, unter dem Thema „Klima von unten“ ein.

Start dieser Stadtführung der eher ungewöhnlichen Art ist um 18.30 Uhr auf dem Inselsommer-Gelände auf der Parkinsel. Von hier aus geht es zu Fuß durch den Stadtteil Süd, wie Helmut van der Buchholz informiert.

„Klimaschutz geht uns alle an, auch wenn dies manche noch nicht wahrhaben wollen“, sagt er. Die Erde erwärme sich viel zu schnell, und man bekomme den Eindruck, es werde von offizieller Seite viel zu wenig getan, um das zumindest abzubremsen. „Manche meinen gar, der Untergang der Menschheit ist bereits besiegelt, aber die Corona-Zeit hat gezeigt, dass eine gewisse Erholung der Erde möglich ist. Wenn man denn will.“

„Nahezu an jeder Ecke möglich“

Auch im Kleinen könne einiges getan werden. Entsiegelung, Bäume in der Stadt, Frischluftschneisen, besserer Nahverkehr und und und, listet er auf. Auf seiner Tour soll gezeigt werden, wo ohne allzu großen Aufwand lokale Klimaverbesserungen im Herzen der Stadt realisiert werden können und dass dies an nahezu jeder Ecke möglich ist.

Der Eintritt zur Führung ist frei, sie ist auf zirka zwei Stunden angelegt und bietet anschließend noch die Gelegenheit für Diskussionen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber per E-Mail helmut@helmutvan.de möglich. Die Tour „Klima von unten“ ist Teil des Ludwigshafener Kultursommers und des Inselsommer-Festivals.