Eine weitere Stadtführung ins Grüne bietet die Tourist-Information für Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr, an. Mit zertifizierten Landschaftsführern geht es dabei durch den großflächigen Grünzug des Maudacher Bruchs – ein ehemaliger Altrheinarm, der sich zu einem ökologischen Kleinod entwickelt hat. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Treffpunkt ist in Höhe der Speyerer Straße 217 auf dem Parkplatz am Schützenhaus. Alle Pandemieregelungen werden laut Veranstalter eingehalten. Die Kosten zur Teilnahme betragen zehn Euro für Erwachsene. Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. Anmelden kann man sich bei der Tourist-Info, Berliner Platz 1, Telefon 0621/512035, E-Mail an tourist-info@lukom.com.