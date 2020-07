Zur Ludwigshafener Stadtführung (Lust) lädt Stadtführerin Elke Galle für Mittwoch, 29. Juli, ein. Sie führt durch den südlichen Teil der Innenstadt in Richtung Rheinufer und vorbei am Ostasieninstitut. Vorgesehen ist auch ein Besuch des Ernst-Bloch-Zentrums. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kirche St. Ludwig in der Bismarckstraße. Kosten: sieben Euro. Bitte Masken mitbringen. Um eine Anmeldung wird bis 28. Juli gebeten: unter Telefon 0621/677621 oder per E-Mail an elke.galle@lust-auf-lu.de.