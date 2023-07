Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Finale war den Bienen vorbehalten. In der vierten und letzten Folge ihres Zyklus „Vier Jahreszeiten“, den die Protagonisten des Mannheimer Stadtensembles am Samstag auf die Bühne brachten, standen noch einmal die großen Fragen im Raum. Im Rahmen der Vorstellung im neuen Stadtteil Franklin ging es um wiederkehrende Muster von Aufbruch und Zusammenhalt in Natur und Gesellschaft.

Dabei ließ das Ensemble das Publikum in die Welt eines Bienenkorbs eintauchen, die jäh in ihren Grundfesten erschüttert wird. Alles Neue macht der Sommer, konnte man in Anlehnung