Film ab heißt es ab kommenden Dienstag in der Stadtbibliothek. Dann ergänzt sie ihr Digitalangebot um „filmfriend“, ein Filmportal mit über 3500 Spiel- und Dokumentarfilmen, Serienfolgen und Kurzfilmen.

Cineasten, Familien, Kinder und Jugendliche haben darüber unbeschränkten Online-Zugang zu Filmen – kostenlos, werbefrei und ohne Erhebung personenbezogener Daten. Die Anmeldung erfolgt mit der Ausweisnummer und dem Passwort für die Bibliothek. Damit wird die Altersfreigabe für Kinder automatisch geprüft.

Jeden Monat finden Nutzer rund 30 neue Filme und Serien auf der Plattform, ausgewählt, redaktionell betreut und angepasst von der Firma filmwerte GmbH. Alle Filme können auf TV-Geräten mit einer App für Android TV, Fire TV und Apple TV oder via ChromeCast gestreamt werden. Alternativ ist die Nutzung auch auf PC/ Mac, Tablet oder Smartphone über den Internetbrowser oder in einer mobilen App möglich.

Zum Start von „filmfriend“ bietet die Stadtbibliothek am Mittwoch, 2. November, 16.30 Uhr, eine Online-Einführung in das Filmportal filmfriend an. Expertin Karina Arena zeigt Schritt für Schritt, wie das Portal genutzt werden kann. Die Einführung wird über das Webkonferenz-System BigBlueButton stattfinden.

Noch Fragen?



Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Link zur Teilnahme wird per Mail versandt. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0621 504 2958 oder Mail karina.arena@ludwigshafen.de.