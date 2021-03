Nach der Corona-Zwangspause öffnen am Mittwoch wieder die Stadtbibliothek in der Bismarckstraße und die Zweigstellen in den Stadtteilen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag informiert. Allerdings wird es weiterhin keine Veranstaltungen geben. Die Bibliotheken dürfen laut Stadt vorerst nur von Nutzern mit Bibliotheksausweis betreten werden. Auch wer sich neu als Nutzer anmelden möchte, hat Zutritt. Es dürfen sich maximal 100 Personen gleichzeitig in der Stadtbibliothek aufhalten. In den Stadtteilen richtet sich der Einlass nach den räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Kinder unter acht Jahren dürfen die Kinder- und Jugendbibliothek nur in Begleitung von Erwachsenen betreten. Der Besuch der Bibliotheken wird nur für das Ausleihen von Medien erlaubt – darüber hinaus ist der Aufenthalt nicht möglich. Alle Besucher müssen eine OP- oder FFP-2-Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Unter www.ludwigshafen.de können sich Nutzer über die Öffnungszeiten informieren. Fortgesetzt wird der Ausleihservice „Books to go“.