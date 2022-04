Das Ludwigshafener Stadtmuseum beschäftigt sich in diesem Jahr in einem Themenschwerpunkt mit dem Nibelungenlied. Das erste Projekt in diesem Kontext wird am Samstag, 30. April, 11 Uhr, in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, vorgestellt. Dann präsentiert das Stadtmuseum das Buch „Wie das Gold in den Rhein kam. Eine Nibelungengeschichte für Kinder“ der Pfälzer Autorin, Künstlerin und Museumspädagogin Petra Henke.

Das im Auftrag des Stadtmuseums erarbeitete Buch widmet sich mit einer kindgerechten Textversion, liebevoll gestalteten Illustrationen und – neben der eigentlichen Geschichte – einer Reihe von erläuternden Sachtexten der weltweit bekannten Erzählung aus dem Hochmittelalter. Die darin enthaltenen universalen Themen wie Freundschaft und Verrat, Krieg und Frieden, Migration und das Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlicher Kulturen sind auch im Jahr 2022 aktuell.

Henke liest Passagen aus ihrem Buch

Ermöglicht wird „Wie das Gold in den Rhein kam. Eine Nibelungengeschichte für Kinder“ aus Mitteln der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen. Es erscheint im Verlag Schnell & Steiner und ist im Buchhandel zum Preis von zwölf Euro erhältlich. Es kann außerdem in der Kinderbibliothek, Bismarckstraße 44-48, für zehn Euro erworben werden.

Die Buchvorstellung beginnt zunächst mit einem einführenden Grußwort der Leiterin des Stadtmuseums, Regina Heilmann. Im Anschluss liest Autorin Petra Henke Passagen aus dem Buch, die Illustrationen werden großformatig projiziert. Wer im Anschluss noch bleiben möchte, kann nach einer Pause ab 12.30 Uhr an einem Workshop teilnehmen, der Elemente aus dem Buch aufgreift und mit einer Bastelarbeit abschließt, die natürlich mitgenommen werden kann. Der Workshop dauert etwa eine Stunde.

Freiexemplar für jedes Kind

Lesung und Workshop sind kostenfrei. Beide Veranstaltungsteile richten sich an Kinder im Grundschulalter. Es sind jedoch auch Familienangehörige eingeladen. Jedes anwesende Kind erhält bei der Buchvorstellung ein Freiexemplar, auf Wunsch signiert von Autorin Henke. Während die Lesung allen offen steht, sind die Plätze für Teilnehmer des anschließenden Workshops auf maximal zehn Personen begrenzt.

Noch Fragen?

Um eine Anmeldung für den Workshop wird bis einschließlich 29. April gebeten: per E-Mail an regina.heilmann@ludwigshafen.de. Weitere öffentliche Lesungen und Workshop-Angebote zum Buch folgen ab Mai und können auch auf Anfrage beim Stadtmuseum gebucht werden.