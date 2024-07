In diesem Jahr wird erstmals eine europaweite Publikumsumfrage für öffentliche Bibliotheken gemacht. Unter dem Namen „Sentobib“ werden Besucherinnen und Besucher von Bibliotheken befragt. Die Ergebnisse werden anonym mit anderen Einrichtungen verglichen. Auch die Ludwigshafener Stadtbibliothek macht bei „Sentobib“ mit.

Die Teilnehmenden haben so die Möglichkeit, ihre „Bibliothek von morgen“ mitzugestalten. Die Umfrage wurde in Kooperation mit sechs europäischen Universitäten und den jeweiligen nationalen Bibliotheksorganisationen, einschließlich des Deutschen Bibliotheksverbands entwickelt, teilt die Stadtbibliothek mit.

Die Universitäten erstellen in jedem Land nach Abschluss der Studie eine umfassende Analyse, die über verschiedene Bibliotheken hinweg auf anonymisierten Ergebnissen basiert. Auf diese Weise wird die Branche ebenfalls durch die Studie unterstützt. Neben dem umfangreichen persönlichen Bericht mit den eigenen Ergebnissen erhält jede teilnehmende Bibliothek auch den nationalen und den europäischen Bericht.

Alle Interessierten können bis 31. Oktober die Umfrage online ausfüllen. Der Link zur Teilnahme ist auf der Webseite der Stadtbibliothek und dem Online-Katalog zu finden. In der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, und ihren Stadtteil-Bibliotheken hängen zudem QR-Codes zum Einscannen aus. Außerdem hat man auch die Möglichkeit, die Umfrage vor Ort auf Papier auszufüllen. Teilnehmer haben auch die Chance, eine Reise zu gewinnen. Informationen gibt es per Telefon unter 0621 504-2605 oder per E-Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de.