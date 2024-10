Die Stadtbibliothek lädt unter dem Motto „Überall Wunder! Die Welt erforschen mit Geschichten“ von Sonntag, 3. November, bis Montag, 2. Dezember, zu den Kinderliteraturtagen ein. Die sechste Auflage der Veranstaltungsreihe bietet Lesungen, Erzählungen, Theateraufführungen und Workshops für junge Forscherinnen und Forscher an.

Das Interesse an wissenschaftlichen Themen wecken – das ist das Ziel der insgesamt 50 angebotenen Veranstaltungen. „Für Kinder ist die Welt voller Wunder, die es zu entdecken lohnt“, wird Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Eröffnet wird die Reihe am Sonntag, 3. November, um 15 Uhr mit dem Familientheaterstück „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“.

Zu weiteren Höhepunkten der Reihe zählen ein Zahlenspektakel mit Sabine Kranz (6. November), eine Schatzsuche mit Archäologin Silke Vry am 7. und 8. November sowie ein Flug ins All mit Zukunftsforscher Bernd Flessner und dem Kleinen Major Tom (12. November). Am 19. November gehen die Kinder mit Tobias Elsäßer der Frage nach, ob Roboter fühlen können. Volker Mehnert führt am 28. November in unterirdische Wunderwelten ein. In Workshops können Kinder zudem zusammen mit Wissenschaftlern forschen.

Auch die Stadtteil-Bibliotheken beteiligen sich mit Bilderbuchkinos, Kamishibais, Erzählungen und Workshops an der Reihe. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 5042596 oder per E-Mail an kinderbibliothek@ludwigshafen.de.