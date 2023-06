Der ehemalige Dekan und Oberkirchenrat der evangelischen Kirche in Ludwigshafen, Michael Gärtner, liest am Donnerstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, aus seinen neuen Werken. Im bereits dritten Felsenland-Krimi „Million“ führen die Ermittlungen den Pirmasenser Kriminalkommissar Bernd Peter, die Pfarrerin Barbara Fouquet und den emeritierten Professor Alfred von Boyen aus der Südpfalz bis nach Paris und in die Karibik. Mit „Das Axion Experiment“ begibt sich der Autor in die Welt des Max-Planck-Instituts. Auf der Suche nach dem legendären Axion wird der Protagonist, Sebastian Rasch, mit dem mysteriösen Tod einer Kollegin konfrontiert und macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Der Abend wird untermalt durch die Musik von Isabel Eichenlaub. Die Lesung ist eine Veranstaltung von Kultur Rhein Neckar gemeinsam mit der Stadtbibliothek. Anmeldung: Telefon 0621 504-2605 oder E-Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.