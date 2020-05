Die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen bei der Nutzung der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße können ab Dienstag, 2. Juni, gelockert werden. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Neben der Ausleihe von Medien können sich Besucher dann auch wieder länger in der Bibliothek aufhalten. Die Zeitungen sowie eine reduzierte Anzahl von einzelnen Lese- und Arbeitsplätzen stehen wieder zur Verfügung. Die Ausleihe von Notebooks und Tablets ist noch nicht möglich, eigene Geräte können zum Arbeiten jedoch mitgebracht werden. Um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Namen und Adressen der Besucher erfasst werden. In der Kinderbibliothek und in den Stadtteil-Bibliotheken sind diese Lockerungen aufgrund der räumlichen Situation noch nicht möglich. Hier können weiterhin nur Medien ausgeliehen und zurückgegeben werden. Die Stadtteil-Bibliotheken sind an jeweils einem Tag in der Woche von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags sind die Stadtteil-Bibliotheken Gartenstadt und Rheingönheim, mittwochs Edigheim und Ruchheim, donnerstags Mundenheim und Oppau sowie freitags Friesenheim und Oggersheim geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.ludwigshafen/stadtbibliothek oder telefonisch unter 0621/504-2601.