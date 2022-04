Weil die Kosten für Materialien und Dienstleistungen stark gestiegen seien, man den Bürgern aber weiterhin ein attraktives Angebot machen will, sieht sich die Ludwigshafener Stadtbibliothek gezwungen, einige Entgelte zu erhöhen. Der Stadtrat hat dem auf seiner Sitzung am Montagabend zugestimmt. Konkret wird sich deshalb die Jahresgebühr von 18 auf 20 Euro erhöhen, ein Ersatzausweis für Kinder wird 3,50 Euro statt 3 Euro kosten und auch die Mahngebühren steigen – und zwar von 1,50 Euro pro Medium auf 2 Euro pro Medium. Lediglich für Kinder werden die Mahngebühren für verspätet zurückgegebene Bücher oder CDs nicht erhöht. Neu eingeführt wird auch eine jährliche Gebühr für den „Gastausweis“ (früher Schnupperausweis) in Höhe von 5 Euro. Er berechtigt Nutzer, die Notebooks, das WLAN und die Medien vor Ort zu nutzen.