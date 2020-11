Die Liste der Dinge, die man im Moment nicht machen kann, ist lang. Aber nicht alles ist geschlossen. Bibliotheken dürfen in Rheinland-Pfalz auch während des November-Lockdowns geöffnet haben. Und werden gut genutzt, wie das Ludwigshafener Beispiel zeigt. Es sei schon in der vergangenen Woche spürbar gewesen, dass Nutzer der Bibliothek „lieber ein Buch mehr“ mitgenommen haben, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigshafen, Tanja Weißmann. Der „Books to go“-Service aus dem Frühjahr mit online bestellbaren vorgepackten Taschen voller Literatur ist beibehalten worden und werde sicher auch in den nächsten Wochen wieder verstärkt genutzt. Natürlich geht Corona auch an der Stadtbibliothek nicht spurlos vorüber. An den Arbeitsplätzen herrscht Maskenpflicht, nur noch zwei Personen dürfen zusammen sitzen und lernen.