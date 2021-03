Mit der neuen Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen haben sich auch die Regeln für die Stadtbibliothek und die Stadtteil-Bibliotheken geändert. Nutzer müssen sich laut Verwaltung ab sofort für den Besuch anmelden und vorab einen Termin vereinbaren. Das ist für alle Bibliotheken möglich unter der zentralen Telefonnummer 0621/504-2605. Die Termine werden im 30-Minuten-Takt vergeben: für die Zentralbibliothek und Kinderbibliothek (Bismarckstraße 44-48) von dienstags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.

Zeiten für Stadtteil-Bibliotheken

Für die Stadtteil-Bibliothek ist die Terminvereinbarung jeweils an einem Wochentag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr sowie 13 und 18 Uhr möglich. Es gelten die folgenden Tage: dienstags in der Gartenstadt und in Rheingönheim, mittwochs in Edigheim und Ruchheim, donnerstags in Mundenheim und Oppau, freitags in Friesenheim und Oggersheim.

Maskenpflicht in den Bibliotheken

Beim Besuch der Bibliotheken müssen laut Stadt OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden, außerdem gelten die Abstands- und Hygieneregelungen. Der kontaktlose Ausleihservice „Books to go“ soll fortgesetzt werden. Über die Homepage www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek können Nutzer benötigte Medien in ein Formular eintragen, die dann am nächsten Tag zum Abholen bereit liegen.