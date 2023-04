Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Books to go“, also Bücher zum Mitnehmen, heißt ein Service der Stadtbibliothek Ludwigshafen in der Zeit ihrer Schließung. Das Angebot wird sehr gut angenommen und soll auch bestehen bleiben, wenn die Bibliothek am Dienstag, 5. Mai, unter strengen Auflagen wieder öffnet.

Rund 160 Leserinnen und Leser haben das Angebot der „Books to go“ bisher genutzt und über 1000 Medien ausgeliehen, teilte die Stadtbibliothek am Mittwoch auf Anfrage der