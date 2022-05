Die Stadtbevölkerung ist im vergangenen Jahr leicht geschrumpft. Nach Angaben der Verwaltung lebten am Jahresende 175.329 Menschen in der Stadt. Das sind 325 Einwohner weniger und entspricht einem Rückgang um 0,2 Prozentpunkte.

Als Ursache für den Bevölkerungsrückgang hat die Stadtverwaltung ausgemacht, dass sich die Anzahl der Zuzüge nach Ludwigshafen reduziert hat. Dazu habe der pandemiebedingte Beschäftigungsrückgang beigetragen. Die zweite nennenswerte Ursache für den Rückgang seien die 1988 Sterbefälle in 2021 gewesen, deren Zahl sich gegenüber dem Vorjahr um 98 erhöht habe. Zu den Stadtteilen, die vom Rückgang der Bevölkerungszahl besonders betroffen waren, zählen Nord-Hemshof (-391), Oggersheim (-226) und West (-189), während die übrigen Stadtteile geringere Rückgänge oder auch Gewinne verzeichnen konnten, so die Verwaltung, die auf eine Anfrage der FWG geantwortet hatte. Ersten Daten zufolge ist die Stadtbevölkerung in diesem Jahr allerdings schon wieder gewachsen: und zwar um 913 Menschen. Inwieweit sich der Zuzug durch den Ukraine-Krieg entwickeln werde, bleibe abzuwarten.