Im Programm der seit Dienstag laufenden Ausstellung „Auftakt des Terrors. Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“ im Ludwigshafener Stadtarchiv gibt es einige Vorträge, jeweils donnerstags.

Am 15. Juni berichtet der Familienforscher Alfons L. Ims aus seiner Familiengeschichte: „Eine ,asoziale’ Pfälzer Familie – Wie in der NS-Zeit aus einem Sozialfall moralische Minderwertigkeit gemacht wurde“. Um die Lage von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg geht es eine Woche später, am 22. Juni, bei einem Vortrag der ukrainischen Historikerin Tetiana Pastushenko. Und am 29. Juni berichtet der Berliner Wissenschaftler Robert Sommer über „Lager-Bordelle – Sex-Zwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern“. Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr im Vortragssaal des Stadtarchivs. Dort ist die Ausstellung, die in Kooperation von Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB), Historischem Verein und der Stadt gezeigt wird, bis 16. Juli zu sehen.

Die Ausstellung wurde dem DGB Pfalz von der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt zur Verfügung gestellt. Schirmherrin ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).umi