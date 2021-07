Rund 400 Bürgermeister bundesweit zeigen am Donnerstag, 8. Juli, Flagge gegen Atomwaffen – darunter auch die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Noch immer verfügen die Atommächte über schätzungsweise 13.080 Atomwaffen. Waffenarsenale werden modernisiert und mehr Nuklearwaffen als bisher einsatzbereit gehalten. Das ist nicht hinnehmbar“, sagt Steinruck, die sich bei der Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) engagiert. Der Flaggentag soll ein Zeichen für die Abschaffung der Atomwaffen und einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag sein. Den Flaggentag gibt es in Deutschland seit zehn Jahren. „Mayors for Peace“ wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Mehr als 8000 Städte gehören dem internationalen Netzwerk an, darunter mehr als 700 Städte in Deutschland.