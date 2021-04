Für derzeit zehn angemietete Objekte in Ludwigshafen zahlt die Stadt jährlich eine Gesamtmiete von fast 4,3 Millionen Euro. Diese Zahl nannte die Verwaltung am Montag im Hauptausschuss auf Anfrage der Fraktion Grünes Forum und Piraten. Die höchsten jährlichen Mietkosten verursachen Räume im Faktorhaus (Berliner Platz, 782.400 Euro), wo unter anderem das Finanz- und Ordnungsdezernat untergebracht ist, der ehemalige Halberg-Firmensitz in Süd (Bau, Umwelt, Verkehr, 781.200 Euro) und das alte Postgebäude (Rathausplatz, 749.000 Euro), wo die Oberbürgermeisterin ihr Büro hat. Für Räume in der Walzmühle sind jährlich 618.000 Euro fällig. Zudem seien stadtweit weitere Flächen angemietet (Quartierbüro, Kleidertreff, Spielwohnung). Mietverträge für zusätzliche Flächen, etwa in der ehemaligen Kreissparkasse am Berliner Platz, würden derzeit verhandelt. Weil das Rathaus ein Sanierungsfall und zum Großteil geräumt ist, sind viele Verwaltungsbereiche ausquartiert. Ab 2022 soll das Rathaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Standort steht noch nicht fest.