Mit dem Projekt „Bauen für Bildung“ will die Stadtverwaltung Bauprojekte im Kita-und Schulbereich sowie bei Sportstätten besser koordinieren. Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) ist zuversichtlich, dass mit einer besseren Organisation und einer veränderten Struktur schneller gebaut werden kann. Doch einige Probleme seien noch nicht gelöst.

Der Sanierungsstau an Schulen, Kitas und Sportstätten in Ludwigshafen beläuft sich auf mehrere Hundert Millionen Euro. Nicht nur Geldmangel, auch Defizite bei der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung sind dafür die Ursache. Deshalb hat sich die Verwaltung neu aufgestellt. Die neu geschaffene Stelle „Bauen für Bildung“ soll die Arbeit der verschiedenen Dezernate vernetzen, Baufortschritte überwachen und die Finanzierung kontrollieren, erläuterte Thewalt. Ein wichtiger Punkt sei auch die regelmäßige Abstimmung mit der Finanzaufsicht und den Genehmigungsbehörden. Die laufende Projekte hätten nun einen Zeitplan. Für künftige Projekte sei dies auf seriöser Basis jedoch nicht möglich. „Wir haben die Organisation und Struktur verbessert. Deswegen ist noch nichts schneller gebaut – das ist eine andere Frage. Wenn wir personell besser bestückt wären, könnten wir neue Projekte schneller angehen“, sagte der Baudezernent am Montag dem Bauausschuss des Stadtrats.

Ausschreibung verändern

Thewalt will die Ausschreibung von Bauarbeiten weniger kompliziert machen. „Ich glaube, wir können die Vergaben vereinfachen. Das würde bessere Bauzeiten ermöglichen“, sagte Thewalt. Das Projekt „Bauen für Bildung“ fand im Ausschuss fraktionsübergreifend Zustimmung.

Es sei wichtig, einen Überblick zu bekommen, meinte Sylvia Weiler (SPD). Lob gab’s auch von Christoph Heller (CDU), der aber auch kritisierte, dass durch neue Kita-Gesetze des Landes die Lage verschärft worden sei. Raik Dreher (Grünes Forum und Piraten) begrüßte die bessere Abstimmung in der Verwaltung, merkte aber an: „Es steht und fällt mit den Personalressourcen.“ Auch Hans Uwe-Daumann (Grüne im Rat) meinte: „Strukturelle Probleme lassen sich mit dem Projekt nicht lösen.“ Helge Moritz (FWG) hielt Zeitpläne für künftige Projekte für notwendig und regte an, Generalunternehmer für Bauprojekte einzusetzen, anstatt einzelne Gewerke getrennt zu vergeben.