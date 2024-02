Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Mannheim sollte das Ponyreiten von Kindern in sogenannten Ponykarussells auf Weihnachtsmärkten oder Jahrmärkten wie der Mai- und Oktobermess’ endgültig verbieten. Das hat vor rund einem Jahr der Mannheimer Gemeinderat nach Forderungen der Fraktionen von Grünen, SPD und LiParTie (Linke, Die Partei, Tierschutzpartei) beschlossen. Auf Nachfrage der SPD hat die Stadtverwaltung nun aber betont , dass das Verbot nicht kommen wird.

In einem Antrag im Hauptausschuss Ende Januar wollte die SPD wissen, was aus dem vom Gemeinderat im Dezember 2022 beschlossenen Aus fürs Ponyreiten auf Märkten in Mannheim geworden sei.