Bei Kita- und Schulbauprojekten werden künftig 180 Euro pro Tonne C02 bei den Kosten einkalkuliert. Das hat der Bauausschuss am Montag einstimmig beschlossen und setzt damit einen entsprechenden Beschluss des Stadtrats zum klimaneutralen Bauen bei städtischen Projekten um.

Preise ohne Einbeziehung der Umweltkosten würden die ökologische Folgen von Neubauten nicht berücksichtigen. Eine Einpreisung der Klimawandelfolgen sei daher bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen unabdingbar, argumentiert die Verwaltung. Die neue Berechnungsgrundlage soll zeigen, wie teuer unterlassener Umweltschutz ist und die ökonomische Notwendigkeit untermauern. Mit ihrer Hilfe ließen sich auch Kosten und Nutzen von umwelt- und klimapolitischen Maßnahmen besser ermitteln. Dies gelte beispielsweise für die Bewertung von Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, wie etwa Solaranlagen.