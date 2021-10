Die Stadt will in den kommenden Jahren 1000 neue Bäume pflanzen. Es sind Ersatzpflanzungen für abgestorbene oder gefällte Bäume. Los geht’s im Stadtkern, wo ab November rund 200 Straßenbäume gepflanzt werden sollen. Weitere Stadtteile folgen.

Die Reihenfolge ist laut Verwaltung nach „klimatischer Dringlichkeit“ festgelegt worden, das heißt: Im dicht bebauten Stadtkern wird zuerst gepflanzt. Mit den Bäumen soll sich das Mikroklima in den Stadtteilen Nord, Mitte und Süd verbessern. Das Grün soll die Luft kühlen und reinigen. Die Stadt will dort bis Dezember die ersten 100 Bäume pflanzen lassen. Sie ersetzen Bäume, die wegen Trockenschäden gefällt wurden. Außerdem sollen Gehölzlücken aufgefüllt werden. Das Baumprogramm sieht in den Folgejahren Nachpflanzungen in Mundenheim, Rheingönheim, West, Maudach (alle 2022), Edigheim, Oppau, Pfingstweide, Oggersheim (alle 2023), Friesenheim, Gartenstadt und Ruchheim (alle 2024) vor.

Robuste Baumarten

Bei der Auswahl der Baumarten und deren Pflege achtet die Verwaltung nach eigenen Angaben darauf, dass den Anforderungen des Klimawandels Rechnung getragen wird. Soll heißen: Gepflanzt werden robuste Baumarten, die Hitze vertragen, wie zum Beispiel die amerikanische Esche. Zusätzlich werden vom Bereich Grünflächen und Friedhöfe in der Pflanzsaison 2021/22 weitere 200 Bäume in den Stadtteilen Gartenstadt, Oppau und Friesenheim sowie auf den Friedhöfen gepflanzt.

In Ludwigshafen gibt es rund 140.000 Bäume, davon 31.000 an Straßen. Die Anzahl der gefällten Exemplare ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. Hauptgrund dafür ist der Klimawandel.