In der Stadt werden am Dienstag und Mittwoch alle Motorsirenen gewartet. Die Inspektion findet laut Stadtverwaltung einmal jährlich statt. Geprüft wird an beiden Tagen unter anderem die Ansteuerung jeder einzelnen Sirene. Dabei könne es sein, so die Stadtverwaltung, dass die Sirenen für wenige Sekunden aktiv und kurz laut werden. Insgesamt gibt es in ganz Ludwigshafen über 34 Sirenenstandorte. Die Sirenen sind Teil des Sicherheitskonzepts, um die Bürger bei einem Katastrophenfall oder bei Großschadensereignissen schnell warnen zu können. An vielen Standorten werden die Sirenen auch umgerüstet, damit sie leistungsfähiger sind.