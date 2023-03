Wegen einer Demonstration rechnet die Stadt Mannheim am Freitag mit Verkehrsbehinderungen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Veranstaltung von 8 bis 13 Uhr angemeldet. Erwartet werden 2000 Teilnehmer. Die Versammlung besteht nach Angaben der Stadt aus zwei Demonstrationszügen, die sich auf den Planken vereinen sollen. Die eine Route führt über Möhlstraße, Seckenheimer Straße, Schwetzinger Straße, Tattersall und Kaiserring und Wasserturm in die Fußgängerzone. Die andere über Hans-Böckler-Straße, Cahn-Garnier-Ufer und Friedrichsring. Als gemeinsamer Zug soll es dann über Planken, Breite Straße, Kurpfalzkreisel und Kurpfalzbrücke zur zentralen Kundgebung auf dem Alten Messplatz gehen. „Um einen störungsfreien und reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten, werden die betroffenen Straßen zeitweise voll gesperrt. Die Polizei wird die gesperrten Bereiche sukzessive wieder für den Verkehr freigeben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.