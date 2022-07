Die Stadt Ludwigshafen appelliert, sich strikt an das Grillverbot auf Grün- und in Waldflächen zu halten. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit herrsche große Waldbrandgefahr. Besonders gefährdet seien aktuell die Wälder in der Rheinebene. In den Waldgebieten rund um Ludwigshafen zeigt der Waldbrandgefahrenindex von Landesforsten die höchste Stufe fünf an. Waldbrände entstünden fast immer durch Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit von Waldbesuchern. Aus diesem Grund weist die Stadt Waldbesucher darauf hin, dass offene Feuer, Grillen und Rauchen im Wald strikt verboten sind. Ludwigshafen besitzt rund 270 Hektar Waldfläche. Die meisten dieser Waldflächen liegen in feuchteren Gebieten, wie dem Maudacher Bruch und dem Rehbachtal. Derzeit sei dort die Situation noch nicht kritisch. In Hinblick auf das ausgetrocknete Moor des Maudacher Bruchs sei aber eine Brandgefahr, insbesondere bei weiterer Austrocknung und bei trockeneren Standorten sowie Gebüschen dauerhaft gegeben. Hinzu komme die Vorschädigung der Wald- und Grünflächen durch die trockenen Jahre seit 2018, so die Stadt.