Die Stadtverwaltung warnt vor Hochwasser und trifft Schutzvorkehrungen. Starke Niederschläge werden den Pegel des Rheins in den kommenden Tagen kräftig ansteigen lassen. Wegen des erwarteten Anstiegs setzen städtische Arbeiter nun erste Dammbalken in die Hochwasserschutzwände entlang des Rheinufers im Innenstadtbereich ein. Die Schutzmaßnahmen erfolgen unter anderem im Bereich unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke. Gemäß den Prognosen erwartet die Stadtverwaltung, dass der Pegel des Rheins am Sonntag bei 7,50 Meter liegen wird. Der Scheitelpunkt des Hochwassers werde voraussichtlich in der Nacht auf Montag erreicht. Möglicherweise müssen wegen des Hochwassers die Rheinpromenade und der Stadtpark gesperrt werden.