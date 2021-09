Der Bereich Straßenverkehr der Stadtverwaltung versteigert am Donnerstag, 30. September, mehr als 40 Fahrzeuge aus zweiter Hand. Interessierte können die Fahrzeuge in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf den Verwahrgeländen des Bereichs Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße 9 und in der Robert-Mayer-Straße 6 besichtigen. Schriftliche Gebote werden bis 13 Uhr angenommen. Die Versteigerungsbedingungen hängen an Ort und Stelle aus. Laut Verwaltung handelt sich um abgemeldete beziehungsweise nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, die aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt wurden. Der Zustand der Fahrzeuge sei unbekannt, es werde weder Garantie noch Gewährleistung übernommen.