An rund 25.000 Empfänger von Sozialleistungen verschickt die Stadt in den nächsten Tagen FFP2- und medizinische Masken. Das hat die Verwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Zuvor seien bereits Masken an Asylsuchende, Bewohner der Einweisungsgebiete und an Helfer und Kunden von Tafel, Suppenküche und Heinrich-Pesch-Haus verteilt worden. Die aktuellen Maskensendungen werden laut Stadt von 25 Verwaltungsmitarbeitern verpackt und versandfertig gemacht. Jeder Briefumschlag enthält drei Schutzmasken und ein Anschreiben der Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Die Masken werden vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt, die Kosten für den Versand trägt die Stadt.