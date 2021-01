Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verlängert Ludwigshafen die fürs Stadtgebiet geltende Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Infektionszahlen bis Ende Januar. Um die Anzahl der Neuinfektionen nachhaltig zurückzudrängen und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten zu können, werden die bestehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens weitgehend fortgeführt. Das heißt, bis zum 31. Januar sind die Regelungen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt und die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen (21 bis 5 Uhr) weiterhin zu beachten. Die Maskenpflicht in der City wird künftig aber auf die Zeit zwischen 8 und 20 Uhr begrenzt. Die Verlängerung der Allgemeinverfügung tritt am Montag, 11. Januar, 0 Uhr in Kraft.

Mit Nachbarn eng abgestimmt

Mit den umliegenden Gebietskörperschaften und Kommunen sei das Vorgehen eng abgestimmt, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag. „Angesichts der beständig hohen Infektionszahlen in der Region haben wir uns dazu entschlossen, weil ein Nachlassen bei der Bekämpfung der Pandemie verheerende Auswirkungen nach sich ziehen könnte. Die anlaufenden Impfungen gegen das Virus sind ein ermutigender Schritt hin zu einer hoffentlich baldigen Normalisierung der Situation. Um weitere Erfolge nicht zu gefährden, appelliere ich an alle, weiterhin umsichtig zu handeln sowie die geltenden Regeln einzuhalten“, betonte sie und ergänzte. „Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenzen sich in den kommenden Wochen verbessern sollten, müssen wir vorsichtig bleiben und dürfen keinen Rückfall durch Nachlässigkeit riskieren.“

Im Netz



Der gesamte Wortlaut der Allgemeinverfügung und deren Begründung wird auf der städtischen Homepage unter der Internetadresse www.ludwigshafen.de eingestellt, sobald diese vorliegen.