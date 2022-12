Die Stadt Ludwigshafen gibt ihren zehnprozentigen Gesellschaftsanteil an der Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2022 ab. Mit dem Verkauf vollzieht die Stadt einen Beschluss des Stadtrats vom 25. April 2022. Die notarielle Beurkundung des Verkaufs erfolgte Anfang November 2022. Einziger Anteilseigner der Hafenbetriebe ist damit das Land Rheinland-Pfalz. Mit diesem Schritt will die Stadt nach eigenen Angaben eine organisatorische Weiterentwicklung der Hafenbetriebe unterstützen. Das Land plant in diesem Bereich eine Straffung von Organisationsstrukturen beim Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen und den zugehörigen Betriebsgesellschaften Hafenbetriebe Ludwigshafen und Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz. Die Übernahme der Anteile der Stadt an der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH ist ein Teil dieser Überlegungen. „Der Anteil der Stadt an der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH war mit zehn Prozent ohnehin recht niedrig. Wir wollen uns der Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht in den Weg stellen und haben deswegen unsere Anteile zurückgegeben“, sagt Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD), der bisher die Stadt im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten hat.

Zum Hintergrund: Die Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH wurde am 1. April 1960 gegründet. Von 1960 bis 2014 war die Stadt Ludwigshafen am Rhein als Gesellschafterin mit 24,73 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. 2014 hat die Stadt dann auf die Beteiligung an einer notwendigen Kapitalerhöhung verzichtet und so ihren Anteil auf zehn Prozent reduziert. Das Land Rheinland-Pfalz hatte durch diese einseitige Kapitalerhöhung seinen Anteil an der Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH entsprechend auf 90 Prozent ausgeweitet.