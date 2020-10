[Aktualisiert 15.42 Uhr] Die Stadtverwaltung Ludwigshafen und die Firma Moß haben sich nach eigenen Angaben auf eine außergerichtliche Einigung über die Abrisskosten verständigt. Der Streit zwischen der Abrissfirma und der Stadt über die Kosten für den Abriss der Pilzhochstraße in Ludwigshafen soll nicht mehr vor Gericht fortgesetzt werden. Wie ein Sprecher des Landgerichts Frankenthal am Mittwochmittag mitteilte, hat die Abrissfirma ihren Antrag zurückgenommen, die Stadt Ludwigshafen zur Zahlung von zirka 5,7 Millionen Euro zu verpflichten. Ursprünglich sollte das Gericht am Dienstag, 20. Oktober, über einen von Moß gestellten Eilantrag entscheiden. In dem Verfahren wollte die auf Abrissarbeiten spezialisierte Firma aus Lingen (Ems) erreichen, dass die Stadt zur Zahlung von nachträglichen Kosten in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro verurteilt wird – was dazu geführt hätte, dass sich die ursprünglich veranschlagten Kosten für den Abriss des 500 Meter langen Hochstraßenstücks mehr als verdoppelt hätten. Zur Begründung hatte Moß angeführt, dass beim Abriss der Hochstraße zusätzliche, nicht absehbare Arbeiten angefallen seien, die von der Stadt zu vergüten seien. Die Stadt hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass alle berechtigten Forderungen bereits ausgeglichen seien. In einer Verhandlung am 29. September hatten die Beteiligten trotz verschiedener Vorschläge des Gerichts keine Einigung finden können.

Nun soll eine außergerichtliche Einigung erzielt werden. Entsprechende Verhandlungsgespräche hätten bereits begonnen, erklärte die Stadt. Die Firma Moß habe deshalb den Antrag auf einstweilige Verfügung beim Landgericht Frankenthal zurückgezogen. „Ich freue mich, dass wir nun wieder gemeinsam am Verhandlungstisch sitzen und bereits ein erstes Gespräch in konstruktiver Atmosphäre erfolgt ist. Auch wenn durchaus weitere schwierige Verhandlungen vor uns liegen, bin ich der Meinung, dass dies der richtige Weg ist“, erklärt Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos). Die Stadtverwaltung bekräftigte, dass sie Ansprüche der Firma Moß „bislang dem Grunde und der Höhe nach nicht bestätigen“ könne. Auftragnehmer und Auftraggeber werden die Verhandlungen nun fortsetzen und intensivieren.