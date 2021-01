Bei den anlaufenden Impfungen gegen das Corona-Virus bietet die Stadtverwaltung allen Senioren aus Ludwigshafen einen Telefonservice an. Menschen, die zur priorisierten Impfgruppe (Personen über 80 Jahre) gehören und die keinen Internetzugang haben, können sich künftig unter den Telefonnummern 0621/504-3090 oder -3031 melden und von den Verwaltungsmitarbeitern Hilfe bei der Anmeldung zum Impftermin in Anspruch nehmen.

Im Telefonat werden dann alle Fragen des Formulars zur Terminanmeldung im Impfzentrum besprochen und die Mitarbeiter bemühen sich anschließend über die Terminplattform des Landes um einen Termin im Impfzentrum in der Walzmühle. Das Angebot richtet sich dabei an Menschen, die keine Hilfe im eigenen Umfeld erhalten können.

„Eine rasche und gute Koordination der Terminvergabe ist bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus essenziell. Wir wollen alles, was in unserer Macht steht, unternehmen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten“, begründet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den Telefonservice der Stadt. Das Interesse an Impfterminen ist sehr hoch. Bei der Impftermin-Hotline des Landes ist es schwer durchzukommen. Auch die Internetseite ist überlastet. Die Stadt erreichen deshalb täglich Anfragen von Senioren und deren Angehörigen, die einen Termin für die Impfung vereinbaren wollen. „Hier wollen wir unter die Arme greifen, so gut wir können“, sagt Steinruck. Der Telefonservice der Stadt ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Die Impfungen in der Walzmühle sollen am Donnerstag starten. Pro Tag soll erst einmal 220 Menschen eine Spritze bekommen.