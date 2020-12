Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Montag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Zwei über 80 Jahre alten Frauen sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 68 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Dem Gesundheitsamt wurden binnen 24 Stunden 101 weitere Neuinfektionen gemeldet. In Mannheim gibt es derzeit 1774 akute Corona-Fälle. Die Behörden beobachten eine Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen wie am Arbeitsplatz, innerhalb von Familien und Heimen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben, so die Stadt weiter in einer Mitteilung. Da der Inzidenzwert in Mannheim seit Mitte November ununterbrochen bei über 200 (Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt, hat die Stadt am Freitag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr erlassen.

Weitere Einschränkungen

Auf Vorgabe der Landesregierung wurde am Montagabend weitere Einschränkungen angeordnet: Private Kontakte werden auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt. Alle Friseure, Barbershops und Sonnenstudios müssen schließen. Verkaufsaktionen und Rabattaktionen im Einzelhandel sind verboten. Auch Floh- oder Jahrmärkten sind untersagt. Auf Baustellen muss auch im Freien Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die neue Verfügung ist im Netz einsehbar und tritt am Dienstag im Kraft. Die Beschränkungen im Einzelhandel gelten ab Mittwoch. Friseure, Barbershops und Sonnenstudios müssen am Mittwoch schließen.

