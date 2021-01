Die Stadt Ludwigshafen hat einen neuen Umweltbericht veröffentlicht. Auf rund 280 Seiten werden darin Entwicklungen im Umwelt- und Naturschutz beschrieben, wie zum Beispiel die Renaturierung des Altrheingrabens bei Oggersheim. Ferner informiert der Bericht über Luftqualität, Trinkwasser oder Lärmbelastungen im Stadtgebiet.

Das Kapitel Grundwasser und Hochwasser erklärt unter anderem, welche Maßnahmen von der Stadt zum Hochwasserschutz ergriffen wurden. Die mittlerweile abgeschlossene Sanierung einer Altablagerung in der Frigenstraße findet sich im Kapitel Altlasten und Bodenschutz ebenso wieder wie die Sanierung einer radioaktiven Altlast in Rheingönheim.

Der „Masterplan Green City“ zur Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität wird ausführlich unter dem Themenbereich Luftreinhaltung vorgestellt. Unter der Überschrift Lärm finden sich unter anderem Beiträge zur Lärmminderungsplanung. Wie die Trinkwasser- sowie die Abwasserreinigung und -beseitigung in Ludwigshafen funktionieren, ist ebenfalls beschrieben.

Müllaufkommen beschrieben

Die Entwicklung der Abfallmengen als auch der illegalen Müllablagerungen und der Mängelmelder sind Themen des Kapitels Abfallwirtschaft. Zum Klimaschutz gibt es einen Überblick über die in diesem Bereich bereits umgesetzten Maßnahmen der Stadtverwaltung, beispielsweise bei energetischen Sanierungen und Investitionen in städtischen Gebäuden. Aktuelle Entwicklungen im Bereich Mobilität sind ebenfalls Thema. Darüber hinaus werden CO 2 -Reduzierungsprojekte der Stadtverwaltung und ihrer Kooperationspartner wie etwa TWL, GML, GAG oder der Verbraucherzentrale vorgestellt.

Die erste umfassende Gesamtdarstellung der Umweltverhältnisse der Stadt Ludwigshafen wurde 1986 von der Verwaltung herausgegeben. Der zweite Bericht erschien 1990. Nach der Gründung des Umweltamtes im Jahr 1994 wurden die Berichte fortgeschrieben und nun zum 25-jährigen Bestehen des Bereichs Umwelt im vergangenen Jahr bis 2019 weitergeführt. Der Umweltbericht umfasst elf Kapitel mit Fotos, Grafiken und Tabellen. Die Artikel wurden von über 40 Experten der Stadt sowie externen Institutionen geschrieben.

