Die Stadt setzt beim Kampf gegen Dreckecken und wilden Müll nicht mehr nur auf die Profis von der Müllabfuhr. Private Initiativen sollen künftig stärker unterstützt werden. Dafür gibt’s nun den lila Sack.

Bei dem Projekt Umweltpatenschaften können sich Einzelpersonen oder auch Gruppen um die Sauberkeit in einzelnen Stadtbereichen kümmern. „Von der Aktion gewinnen alle“, meint der zuständige Beigeordnete Alexander Thewalt (parteilos). „Die Stadt sieht besser aus und wir müssen keine Gebühren erhöhen.“ Für ihn ist deshalb das Projekt Umweltpatenschaften ein Schritt, dem schon vorhandenen Engagement einen Rahmen zu geben. „Wir haben schon jetzt Einzelpersonen und auch Gruppen, die sich um verschiedene Bereiche kümmern“, sagt Thewalt. Der gesammelte Müll werde bislang oft mit dem eigenen Hausmüll und damit auf eigene Kosten entsorgt. So sammelte im Vorjahr beispielsweise eine Initiative in Friesenheim im Bereich der Teichgasse allein 165 Säcke oder umgerechnet 20 Kubikmeter Müll.

„Nun wollen wir die engagierte Bürgerschaft entlasten und das Engagement, wenn möglich, noch etwas ausbauen“, unterstreicht WBL-Geschäftsführer Peter Nebel. Denn es seien zwar an sieben Tagen in der Woche 96 Mitarbeiter in der Müllentsorgung beschäftigt, „aber wir können trotzdem nicht überall sein.“ Deshalb sollen nun die lilafarbenen Müllbeutel zum Einsatz kommen.

Grundausstattung beim WBL

Die Säcke gehören zur Grundausstattung, die Umweltpaten vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) erhalten, zu dem die Müllabfuhr gehört. Für die Bürger gibt’s auch einen Rucksack ebenso wie Handschuhe und – leihweise – Greifzangen. Damit können engagierte Mitbürger die Stadt dabei unterstützen, Straßen, Plätze und Grünflächen sauber zu halten. Interesse daran sei durchaus vorhanden, versichert Nebel. „Wir haben schon jetzt Anfragen von 15 Gruppen.“ Die Friesenheimer Initiative sei genauso darunter wie das Projekt „Sauberer Hemshof“ und „Clean Lu up“, dessen Mitstreiter vor allem auf der Parkinsel unterwegs sind.

„Die Gruppen müssten sich lediglich anmelden, den gewählten Bereich und auch einen Zeitraum für die Reinigungsaktionen nennen, gehen aber ansonsten keine weiteren oder gar dauerhaften Verpflichtungen ein“, versicherte Gabriela Pechstein, die das Projekt gemeinsam mit Anja Koch beim WBL entwickelt hat. Dazu gehört auch, dass die Plastiksäcke aus Recyclingmaterial sind. „Wir haben es leider noch nicht geschafft, Säcke aus Ocean Plastic zu bekommen“, also aus Plastikmaterial, das aus den Ozeanen gefischt worden ist, bedauert Peter Nebel. „Aber wir arbeiten daran.“ Denn das Projekt der Umweltpaten soll weiterwachsen, ausgebaut und verbessert werden. Für eine saubere Stadt und damit den Nutzen für alle Bürger.

Noch Fragen?

Wer Interesse an einer Umweltpatenschaft hat, kann sich entweder online oder auch unter Telefon 0621 504 3455 anmelden.