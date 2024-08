Um einer möglichen Wasserknappheit bei Hitze in Ludwigshafen zuvorzukommen, sollten Bürger – vor allem an heißen Tagen – sorgsam mit Trinkwasser umgehen. Das empfehlen die Stadt und die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in einer gemeinsamen Information.

Aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Bevölkerung werde ein bewusster Umgang mit Trinkwasser immer wichtiger. Flyer mit Tipps zum Wassersparen liegen in allen Bürgerbüros sowie im TWL Kundenzentrum bereit und stehen digital unter www.twl.de/wasser zur Verfügung.

Auch wenn die Stadt Ludwigshafen sich durch ihre Lage am Oberrheingraben auf einem der größten Wasserspeicher in Deutschland befinde und es bislang noch nicht zu Versorgungsengpässen gekommen sei, könne jeder dazu beitragen, dass die Situation entspannt bleibe. Aufgrund von klimatischen Veränderungen komme es zu stärkeren Schwankungen des Wasserbedarfs – sowohl nach oben, wie im Juni und Juli des vergangenen Jahres, als auch nach unten, wie bisher in diesem Jahr. Insbesondere bei Hitzewellen und länger anhaltender Trockenheit kämen die Anlagen der Trinkwassererzeugung an ihre technischen Grenzen. Hier wollen die TWL in den nächsten Jahren die Kapazitäten ausbauen, um steigende Spitzenbedarfe sicher decken zu können.

Haushaltsgeräte wie Wasch- und Spülmaschinen sollten nur voll beladen laufen. Bei der täglichen Körperhygiene müsse das Wasser nicht permanent laufen, geben Stadt und TWL Tipps. Die Bewässerung des Gartengrüns sollte ebenfalls sparsam erfolgen. Auch mit dem Einbau von Spararmaturen könne der Verbrauch gemindert werden. Ziel sei es, dass die Wasserversorgung in Ludwigshafen auch künftig zuverlässig und in hoher Qualität gesichert bleibe.