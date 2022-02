Die Stadt Ludwigshafen und das Ludwigshafener Ärztenetzwerk Golu rufen dazu auf, medizinisches Hilfsmaterial zu spenden, das die Stadtverwaltung mit Unterstützung der Feuerwehr voraussichtlich am Freitag in die Ukraine bringen lassen will. „Was sich gerade am östlichen Rand Europas abspielt, konnten wir uns wohl alle kaum vorstellen“, sagt Steffen Giesse, Vorsitzender der Golu. „Umso schlimmer sind die Bilder, die uns erreichen und ich denke, wir alle leiden mit der Bevölkerung einer jungen europäischen Demokratie, die gerade tapfer ihre Freiheit, aber auch unsere Freiheit, verteidigt. Dieser große Mut und die unglaubliche Tapferkeit dieser Nation wird jedoch leider zu vielen Verletzten und Verwundeten führen.“

Gut verpackt und beschriftet

Die Stadtverwaltung und die Ärzteschaft Ludwigshafen bitten deshalb um Spenden wie etwa Verbandsmaterial, Hygieneprodukte, chirurgisches Material, Nahtmaterial, aber auch notwendige Medikamente und Infusionsmaterial. Wichtig zu betonen ist Giesse in diesem Zusammenhang: „Bitte spenden Sie ausschließlich medizinisches Hilfsmaterial.“ Die Sachen sollten gut verpackt und beschriftet bis Donnerstagnachmittag, 3. März, in der Golu-Zentrale in der Ludwigshafener Paul-Klee-Straße 1 sein. Wenn möglich, sollte das medizinische Material mit Inhaltsangaben auf Englisch, Ukrainisch oder Russisch versehen sein.