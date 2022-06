Ganze 121 Organisationen und Einzelpersonen kümmern sich stadtweit bereits als Umweltpaten um einen Bereich ihrer Heimatstadt. „In Friesenheim sind es 27 Paten. Das ist vorbildlich“, freute sich Projektleiterin Gabriela Pechstein auf der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend. Sie hofft trotzdem, noch weitere Menschen gewinnen zu können, die sich innerhalb des seit März laufenden Projekts in regelmäßigen Abständen um die Sauberkeit des öffentlichen Raums kümmern. Wer eine solche Umweltpatenschaft übernehmen möchte, kann sich montags bis freitags telefonisch (0621 504-3455) bei der Abfallberatung oder jederzeit per E-Mail an umweltpatenschaft@ludwigshafen.de und online unter www.ludwigshafen.de/umweltpatenschaft bei der Verwaltung informieren und anmelden.