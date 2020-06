Die Stadtspitze will das Südwest-Stadion trotz jährlicher Kosten von 400.000 Euro erhalten. Als Sport- und Veranstaltungsstätte sei das Stadion unverzichtbar. Es gebe keine Pläne für einen Abriss. Dies geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion hervor.

Die Liberalen hatten die Nutzung und den Erhalt des renovierungsbedürftigen Stadions vor der dem Hintergrund einer Debatte über einen Kita-Neubau auf dem Areal im Stadtteil Süd hinterfragt.

Die Verwaltung führt an, das Stadion sei immer noch zugelassen für sportliche Veranstaltungen mit bis zu 6000 Besuchern. Im Stadion finden regelmäßig Veranstaltungen statt wie Fußballspiele, Leichtathletikwettkämpfe, die Mini-WM der Schulen, Turnfeste oder Prüfabnahmen für Polizei und Feuerwehr. Für Konzerte ist das Stadion nicht mehr zugelassen.

Für die Leichtathletik sei das Stadion die einzige und wichtigste Sportstätte in der Stadt. Es werde rund 150 Stunden in der Woche von über 600 Leichtathleten genutzt. Außerdem trieben dort 13 Schulen regelmäßig Sport. Nach der nun abgeschlossenen Sanierung der Rundlaufbahn für 800.000 Euro seien künftig Großveranstaltungen in der Leichtathletik mit dem ABC Ludwigshafen geplant.

Die jährlichen Ausgaben der Stadt für den Unterhalt des Südwest-Stadions belaufen sich auf 300.000 Euro, hinzu kommen Personalkosten von 100.000 Euro. Dem stehen Einnahmen aus der Vermietung von etwa 70.000 Euro im Jahr gegenüber.

Auf die Frage nach den Kosten für einen Abriss, antwortet die Verwaltung, dass es für eine solche Kalkulation keinen Anlass gebe. Eine andere Nutzung des Areals sei auch wegen der Nähe zu Störfallbetrieben wie Raschig schwierig. Der angrenzende Sportpark sei zudem das einzige ausgewiesene Gelände für Freizeitsport ohne Vereinsbindung.