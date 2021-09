Nach 20 Jahren wird der Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen überarbeitet und fortgeschrieben. Um die Öffentlichkeit frühzeitig in den Prozess einzubeziehen, startet die Verwaltung nach eigenen Angaben einen digitalen Beteiligungsdialog. In einem Live-Stream-Chat auf www.ludwigshafen-diskutiert.de können sich Interessierte am 27. September, 18 bis 20 Uhr, zunächst mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) und externen Experten darüber austauschen, welche Chancen und Herausforderungen es für die Flächenentwicklung der Stadt künftig insbesondere bezüglich der Themen Wohnen, Handel und Gewerbe, Klima-, Umwelt- und Naturschutz und Mobilität gibt. Außerdem wird die Öffentlichkeit über das Verfahren informiert. Vom 28. September bis 12. Oktober bietet die Stadt einen Online-Dialog an, in dem unter anderem zu den angebotenen Themen eine Diskussion angeregt wird.